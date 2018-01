Cisco s'empare de Skyport

Les conditions et le montant du rachat n'ont pas été communiqués. Skyport Systems est une entreprise américaine non cotée en bourse, qui fournit des systèmes 'cloud-managed' et 'hyper-converged' pour l'exécution et la sécurisation d'applications professionnelles cruciales.

Grâce à ce rachat, Cisco pourra utiliser la propriété intellectuelle, les logiciels et l'expertise réseautique de Skyport pour accélérer certains produits prioritaires dans plusieurs de ses gammes. Cisco avait aussi investi dans Skyport.

Le personnel de Skyport Systems rejoindra d'une part le centre de données Computing Systems Product Group dirigé par la Senior Vice President et General Manager Liz Centoni, et d'autre part le Service Provider Networking Group sous la direction du Senior Vice President et General Manager Jonathan Davidson.

En collaboration avec Dutch IT-Channel