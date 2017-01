Cisco réinvente la salle de réunion

Le travail à domicile ou le télétravail entrent de plus en plus dans les moeurs. Il en va de même malheureusement aussi pour les corvées technologiques et autres contrariétés. Dans une tentative d'y mettre fin, Cisco lance le Spark Board: un écran 4K qui assume les fonctions tant d'un tableau blanc (whiteboard) intelligent que d'un outil de visioconférence et de collaboration. Le Spark Board est commandé par le nuage, plus précisément par l'appli Spark: l'appli de collaboration et de chat de Cisco, qui concurrence l'appli Slack peut-être mieux connue. Avec Teams, Microsoft dispose elle aussi de ce genre d'appli, alors que Workplace de Facebook cible le même public.

Une connexion sans fil

"Mais avec le Spark Board, nous pouvons à présent vraiment faire la différence et prendre de l'avance technologique", affirme Bart Vanden Wyngaerd qui, chez Cisco, dirige le Collaboration Group en Europe du Nord. Dans une salle de réunion, le Spark Board élimine le besoin d'un vidéoprojecteur séparé: tout le monde peut via l'appli Spark partager sans fil une présentation ou un écran sur le tableau tactile interactif. La connexion sans fil fonctionne selon un principe similaire à celui de Google Chromecast: cela évite le recours à Bluetooth donc. Tout un chacun peut du reste assister à ce type de réunion à partir de n'importe quel lieu par le biais de l'appli Spark. Au risque de se répéter, le Spark Board (avec caméra incorporée) peut aussi servir de tableau blanc via le marqueur électronique fourni d'origine. Les ébauches et dessins sont conservés dans le nuage Spark, afin que tout le monde puisse continuer de travailler au moyen de l'appli. "Ce qui est important, c'est que toutes les données sont entièrement cryptées: il s'agit réellement d'une fonctionnalité professionnelle", insiste Arnaud Spirlet, directeur général de Cisco Belux.

WebEx

Voilà qui fait penser à WebEx utilisé dans pas mal d'entreprises en tant qu'outil de réunion. "Toute la fonctionnalité WebEx importante se retrouve aussi dans Spark", déclare Bart Vanden Wyngaerd à ce propos. Spark continuera d'être développé et bénéficiera d'une assez grande attention chez Cisco, mais WebEx sera lui aussi provisoirement étendu et entièrement supporté.

Les clients pourront commander la version de 55 pouces du Cisco Spark Board à partir de fin janvier auprès des partenaires Cisco au prix conseillé de 4.990 dollars. L'abonnement mensuel au service 'cloud' Cisco Spark sera de 199 dollars. Une version de 70 pouces sera disponible d'ici la fin de l'année. Dans notre pays, la RTBF est un client de la première heure: elle sera donc servie en priorité.