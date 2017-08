Cisco met la main sur le logiciel d'hyper-convergence Springpath

La plate-forme de données Springpath offre aux organisations une plus grande flexibilité au niveau de l'automatisation de l'infrastructure IT, évite les silos de stockage et réduit les coûts de modernisation des centres de données.

La plate-forme de données Springpath supporte les serveurs de Cisco (UCS Hyperflex), Dell, Fujitsu, HP, Lenovo et SuperMicro. Elle supporte également les plates-formes spéciales telles les conteneurs Docker, VMware vSphere, Microsoft Hyper-v et OpenStack KVM, de même que les flux de travail comme la virtualisation de serveurs, le développement et les tests de logiciels, ainsi que la Virtual Desktop Infrastructure (VDI), en ce compris Citrix XenDesktop.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.