Cisco absorbe définitivement Viptela

Grâce à ce rachat de Viptela, Cisco veut étendre sa gamme SD-WAN par davantage de fonctionnalités issues du nuage (cloud). La gestion des réseaux se complexifie toujours plus au fur et à mesure que plus d'applications gagnent le nuage, que les employés deviennent plus mobiles et que des milliards d'appareils Internet of Things (IoT) viennent s'ajouter. Pour les entreprises, cela signifie que la façon dont leurs filiales sont reliées, doit évoluer.

Cisco affirme qu'il y a une hausse de la demande de solutions SD-WAN destinées à aider les clients à gérer et à orchestrer leurs implémentations WAN. Ces solutions peuvent à moindre coût améliorer l'accès tant au nuage qu'au réseau de l'entreprise.

Simplifier la gestion et le déploiement de SD-WAN

Viptela fournit une solution SD-WAN qui simplifie la gestion, accroît la flexibilité et réduit les coûts de liaison des réseaux d'entreprise individuels. La gestion des réseaux, leur orchestration et la technologie réseautique overlay de Viptela permettent de déployer et de gérer aisément le SD-WAN.

En reprenant Viptela, Cisco s'attend à pouvoir accélérer le développement de la prochaine génération de solutions SD-WAN. L'entreprise entend y arriver en combinant les technologies de 'cloud first network management', d'orchestration et overlay de Viptela avec les plates-formes de routage, les services et les possibilités SD-WAN de Cisco.

Le personnel Viptela va emménager chez Cisco

Comme le stipule l'accord conclu, l'équipe en place chez Viptela rejoindra l'équipe Enterprise Routing de Cisco, qui fait partie de l'activité Networking and Security Business. Cette division est dirigée par David Goeckeler. Dès que le rachat sera entériné, les équipes techniques des deux entreprises collaboreront en vue de continuer de développer la gamme SD-WAN de Cisco et de supporter les clients des deux firmes.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.