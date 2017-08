Chiffre d'affaires et bénéfice en baisse chez Cisco durant l'année de la transformation

Les ventes de produits ont chuté de 4 pour cent, et celles des services ont crû d'1 pour cent. Le chiffre d'affaires dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) a diminué de 6 pour cent. Les ventes de solutions sans fil ont progressé de 5 pour cent et celles des solutions de sécurité de 3 pour cent. Les ventes en 'NGN Routing & Switching' ont reculé de 9 pour cent. Le chiffre d'affaires en 'Service Provider Video', 'Data Center' et 'Collaboration' a diminué respectivement de 10, 4 et 3 pour cent.

Nuage

Le trimestre dernier, Cisco a racheté MindMeld, un fournisseur d''advanced analytics team'. L'entreprise a également mis la main sur Viptela, un fournisseur de produits 'software-defined wide area networking'. Enfin, elle a aussi englouti Observable Networks, un spécialiste en applications 'cloud-native network forensics security' fournies 'as a service'.

Software

Sur son exercice 2017, Cisco a vu son chiffre d'affaires régressé de 2 pour cent à 48 milliards de dollars. Son bénéfice net a lui diminué de 10,73 à 9,6 milliards de dollars. Au cours du premier trimestre de l'exercice 2018, Cisco table sur 1 à 3 pour cent de chiffre d'affaires en moins.

"Nous avons néanmoins connu un solide trimestre en cette année de transformation. Nous enregistrons de solides avancées dans notre conversion vers un chiffre d'affaires software récurrent. Nous mettons tout en oeuvre pour innover notre gamme", explique Chuck Robbins, CEO de Cisco, dans un communiqué. "Le réseau représente actuellement une base importante de succès. Et nous sommes en train de créer le réseau du futur."

