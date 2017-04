Chiffre d'affaires en baisse, mais activité 'cloud' en plein boom chez IBM

Cela fait donc 20 trimestres consécutifs qu'IBM voit son chiffre d'affaires régresser. Ce recul touche les Global Business Services, les Technology Services & Cloud Platforms et les Systems.

Cloud

Il y a toutefois une division qui croît: celle du 'cloud', où le chiffre d'affaires à progressé de 33 pour cent à 3,5 milliards de dollars au premier trimestre. IBM a réussi aussi à réaliser un meilleur chiffre d'affaires en matière de produits et services d'analytique (plus 6 pour cent), de mobile (plus 20 pour cent) et de sécurité (plus 9 pour cent).

Blockchain

La CEO Ginny Rometty (photo) se veut positive et déclare vouloir miser pleinement sur les technologies émergentes telles la chaîne de blocs ('blockchain') et l'informatique quantique. Elle envisage également des opportunités de croissance pour les services Watson et ce, tant dans la finance, les soins de santé, le secteur scientifique, l'internet des choses et la sécurité.

Elle s'attend à ce qu'IBM fasse mieux au second semestre de l'année.