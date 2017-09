Cheops s'étend vers Gand après un rachat

La firme gantoise Behind The Buttons est spécialisée en infrastructures IT, gestion IT et applications logicielles. Cheops reprend l'ensemble des collaborateurs et des clients de son département Managed & Cloud Services. La continuité pour les clients actuels sera ainsi assurée. "Behind The Buttons aidera ces prochains mois Cheops à garantir une transition aussi fluide que possible, pour ensuite se focaliser entièrement sur les activités software", explique Leander Naessens, CEO de Behind The Buttons.

Cheops, dont le siège central se trouve à Edegem et qui possède une filiale à Zaventem, s'étend donc ainsi vers Gand. "Grâce à ce rachat, nous allons pouvoir nous rapprocher de nos clients en Flandre Orientale et Occidentale", déclare le CEO Filip Goos. Cheops possède déjà de belles références dans cette région avec des entreprises comme Arcelor Mittal, Honda et Ontex. En accomplissant ce nouveau pas, l'entreprise entend encore mieux réagir aux besoins de ce marché qui compte de nombreuses firmes en croissance.

Les entreprises apprécient de disposer d'un support et d'une infrastructure IT près de chez elles, même lorsqu'elles externalisent", affirme Christophe Vanmalleghem, Managing Director de Cheops. "Ce rachat va nous permettre d'encore mieux réagir aux besoins des firmes en croissance rapide au sein et autour du tissu économique gantois."

Nouveau centre de données

Afin de continuer de supporter sa croissance et sa répartition géographique, Cheops investit également dans un nouveau centre de données, qui devrait être pleinement opérationnel en février 2018.

En tout, Cheops engagera à coup sûr cette année pour l'ensemble de ses sites 75 nouveaux collaborateurs, en se focalisant surtout sur des profils IT tels des network, system et support engineers, mais aussi sur des consultants Java et .NET. Pour 2017 elle prévoit un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions d'euros, ce qui représenterait une hausse de 28 pour cent par rapport à l'année dernière.

"Cela fait déjà plus de 10 ans que nous progressons sensiblement plus vite que le marché", prétend le CEO Filip Goos. "Nous occupons dès lors aussi une position de plus en plus forte sur le marché IT. L'ouverture d'une filiale à Gand s'inscrit dans cette croissance, mais ce n'est certainement pas le point final."