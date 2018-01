Centric met la main sur un spécialiste de la vente au détail de Torhout

En reprenant Summit, qui propose des solutions de caisse, Centric entend renforcer sa position sur le marché retail européen. "L'IT est cruciale pour assurer un avenir fructueux aux détaillants', explique Karim Henkens, le CEO de Centric. "Les magasins traditionnels devront être aussi intelligents et connectés que leurs équivalents en ligne. Centric et Summit proposent conjointement une gamme étoffée de produits IT dans ce domaine."

La vingtaine de collaborateurs de Summit emménageront dans les bâtiments de Centric à Oostkamp durant le premier trimestre de cette année.