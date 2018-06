Cegeka va transformer numériquement Eurocontrol

Eurocontrol orchestre le trafic aérien en Europe et est de ce fait active dans quarante pays. Conjointement avec Cegeka, l'entreprise introduira de nouvelles technologies et processus.

Le contrat courra sur cinq ans et pourra ensuite être prolongé de deux années supplémentaires. Selon Cegeka, aucun sous-traitant ou autre fournisseur n'est prévu. Il y aura cependant un consortium (Inovdata) incluant Thales pour réaliser une partie de la commande. Cegeka sera en charge des technologies et des innovations. De son côté, Thales se focalisera sur l'interaction avec les parties prenantes. Il s'agira entre autres de l'ouverture des applications aux partenaires et aux clients d'Eurocontrol.

Cegeka lancera notamment des projets en matière d''agile software development', d'IoT, d'apprentissage machine et de développement. Sont prévus aussi des business cases innovants qui seront adaptés à Eurocontrol.

Data News a appris que la valeur totale du contrat était de cinquante millions d'euros. Récemment encore, Eurocontrol avait conclu un autre contrat en vue de renouveler son réseau, d'une valeur de cinquante millions d'euros également et d'une durée de dix ans. Ce contrat est cependant indépendant de la collaboration avec Cegeka et Thales.