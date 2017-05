Cegeka Group enregistre une croissance supérieure à 10 pour cent de son chiffre d'affaires

Le fournisseur de services IT a clôturé son exercice 2016 sur un chiffre d'affaires de 414 millions d'euros contre 369 millions l'année précédente. Son bénéfice d'exploitation a, lui, crû de 19 pour cent à 25 millions d'euros, ce qui représente 6,5 pour cent du chiffre d'affaires. Cette année, le Cegeka Group fête ses 25 ans d'existence.

Contrairement à l'année passée, c'est une croissance essentiellement autonome qui a été enregistrée. La croissance organique est de 8 pour cent (28 millions d'euros) et est donc quasiment stable par rapport à celle de 2015 (9 pour cent de croissance autonome). De plus, Cegeka profite de rentrées supplémentaires issues des rachats d'Edan, soit quelque 10 millions d'euros (durant les deux premiers trimestres de 2016), et de l'autrichienne DanubeIT, soit quelque 7,5 millions d'euros (à partir du deuxième trimestre).

Forte progression du résultat d'exploitation

Les trois grandes composantes du groupe ont contribué à la croissance du chiffre d'affaires. La branche infrastructures a progressé de quelque 10 pour cent à 164 millions d'euros. Les services pour le développement d'applications ont réalisé une hausse de 19 pour cent à 160 millions d'euros, alors qu'avec les services professionnels, Cegeka en est à quasiment 90 millions d'euros, en augmentation de 7 pour cent.

En 2016, Cegeka a pourtant investi dans le développement logiciel pour sa propre gamme, a emménagé dans de nouveaux locaux aux Pays-Bas et a injecté aussi des fonds dans nexuzhealth, la co-entreprise conclue avec de l'UZ Leuven. Il n'empêche que le résultat d'exploitation a fortement progressé de 19 pour cent et est ainsi passé - après un léger recul l'année dernière - de 0,2 à 6,5 pour cent du chiffre d'affaires.

Cette année, Cegeka entend notamment récolter les fruits de ses investissements dans de nouveaux services tels la chaîne de blocs. Conjointement avec Microsoft et KPMG, Cegeka a constitué une tripartite en vue de commercialiser des services complémentaires en matière de chaîne de blocs.

Nouvelle dynamique

"Avec de tels chiffres, nous maintenons nos résultats de notre top-année 2015. En 2016, nous avons prolongé les contrats signés avec des clients importants tels Argenta en Belgique et DELTA aux Pays-Bas. Plus de 65 pour cent de nos revenus sont à présent récurrents, ce qui nous assure une base très saine", explique le CEO André Knaepen.

"De plus, nous avons adapté notre organisation dans le but d'effectuer un nouveau bond en avant. Nous avons renforcé notre ancrage local en Europe et nous nous positionnons de manière plus affûtée sur le marché. Plus encore qu'avant, nous pouvons supporter les CIO dans la transformation numérique de leur organisation. Cela signifie qu'en plus de leur ôter le souci du maintien du bon fonctionnement de leur environnement IT et du développement de leurs applications, nous pouvons en tant que partenaire stratégique contribuer à l'innovation et ainsi offrir encore plus de valeur ajoutée à leurs activités. Ce faisant, nous voulons être plus que jamais proches de nos clients. Même après 25 ans et avec 4.000 collaborateurs, nous continuons de combiner pour eux chaque jour qui passe pragmatisme et empathie - professionnalisme et bon sens."

