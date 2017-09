Cegeka développe une application de chaîne de blocs pour l'AT Bank néerlandaise

Le projet devrait se traduire par de substantielles économies de temps et de coût et permettre à ATB d'améliorer sa puissance concurrentielle sur un marché actuellement dominé par quelques acteurs en vue. La 'software factory' de Cegeka y a collaboré.

ATB est une banque commerciale européenne qui s'est spécialisée dans la chaîne de valeurs des matières premières. Elle utilisera la nouvelle application 'blockchain' pour des prêts transactionnels et pour ses produits de base. Ce type de prêt est une forme très classique de financement commercial. Le processus nécessite en effet pas mal de travail manuel sur papier et est par conséquent souvent qualifié de traditionnel.

"Des technologies telles la chaîne de blocs peuvent modifier fondamentalement les services financiers", déclare Michel Hofman, CIO de la banque. "Conjointement avec Cegeka et l'un de nos clients, nous avons mis au point une alternative numérique offrant des avantages à toutes les parties impliquées dans la chaîne. Le développement de produits et l'innovation avec l'aide de clients et de partenaires comme Cegeka représentent une valeur inestimable pour notre avenir."

Ethereum

"Des documents papier tels la lettre de voiture sont des preuves de propriété pour les marchandises. Ils sont utilisés par les banques pour financer leurs clients", explique Sander van Loosbroek, Director Distributed Ledger Technology chez Cegeka.

"Cette forme de garantie financière papier peut parfaitement être numérisée. Nous pouvons la remplacer par un équivalent sécurisé, qui est protégé par une chaîne de blocs contre le copiage ou le transfert illégal. Pour notre application décentralisée, nous faisons appel au réseau blockchain open-source public Ethereum. Nous appliquerons ce nouveau processus sur des transactions réelles afin de pouvoir améliorer la solution en permanence."

Avec l'application de chaîne de blocs, ATB entend traiter les transactions de manière plus efficiente et transparente. En impliquant l'écosystème commercial complet, la banque réduira le travail manuel, ainsi que les erreurs dans les flux d'informations. Grâce à cette application, il sera également plus facile d'adapter la propriété des marchandises. La solution de chaîne de blocs est actuellement testée dans un environnement d'essai clos avec des transactions réelles. Les partenaires peuvent ainsi quantifier les possibilités d'intégration et déterminer les prochaines étapes dans le développement.

Vers une norme d'échange d'informations

Les développeurs de Cegeka et d'ATB restent en contact avec InnovationHub AFM-DNB et la branche de commerce internationale ICC. Conjointement, ils entendent développer une norme réglant l'échange d'informations avec d'autres acteurs.

En collaboration averc Dutch IT-Channel.