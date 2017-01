CeBit 2017 jouera la carte de la numérisation

'D!conomy - no limits': tel sera le thème de CeBIT 2017 qui aura lieu du 20 au 24 mars à Hanovre. Durant cette semaine, quelque deux cents mille personnes afflueront dans la ville allemande pour visiter ce salon qui se focalisera plus que jamais sur la technologie B2B.

Conformément à la tradition, le CeBIT accueillera un pays ou une région tout spécialement invité(e). Cette année, il s'agira du Japon, ce qui fait que pas moins d'une centaines d'entreprises nippones seront présentes à Hanovre. Pour la Belgique, deux jeunes entreprises et Vasco notamment ont déjà confirmé leur présence. Cette année, il n'y aura par ailleurs pas de stand belge regroupant plusieurs entreprises. Le CeBIT opte en effet sciemment pour une répartition par thèmes (par exemple VR ou finance).

Outre la numérisation, le CeBIT se concentrera aussi notamment sur les nouvelles collaborations entre l'homme et la machine, sur la réalité virtuelle (VR) et sur les environnements professionnels, sur l'intelligence artificielle (AI) et sur l'apprentissage profond ('deep learning'). Pour la première fois, le salon guidera aussi des groupes par thèmes, afin d'orienter plus aisément les visiteurs vers les stands présents.