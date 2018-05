Ce projet-pilote représente la première étape vers l'utilisation de la Réalité Augmentée dans l'industrie

Lorsque du personnel techniquement bien formé s'en va, les fabriques sont souvent confrontées à la perte d'une expertise spécifique pour la maintenance de leurs machines. Cette connaissance peut toutefois être transmise au moyen de la technologie de la réalité augmentée (AR): des tablettes ou des casques-lunettes intelligents qui supportent les nouveaux collaborateurs dans l'exécution de manipulations techniques correctes et ce, de manière indépendante et progressive.

Le projet ARIA a comme objectif de mettre en oeuvre ce genre de technologie dans une situation concrète en entreprise. Un Hololens de Microsoft est utilisé dans ce but, et un logiciel spécial a été développé pour localiser une machine par exemple dans n'importe quelle perspective. L'algorithme identifie les éléments et outils critiques sous différents angles, répertorie toutes les pièces importantes et indique l'ensemble des manipulations à effectuer.

Pour ce projet, l'Imec collabore avec l'entreprise chimique Evonik et avec Viu More, une startup qui propose des solutions AR pour entreprises. "En regroupant des équipes multidisciplinaires de chercheurs de l'Imec et de l'industrie, nous avons réussi à développer une solution concrète en vue d'améliorer des processus industriels, de réduire les coûts, de gagner du temps et d'accroître la flexibilité sur le lieu de travail", déclare Steven Van Assche, manager du programme imec.icon couvrant ce projet-pilote.

L'objectif final d'ARIA est d'amplifier la compétitivité de l'industrie en optimisant toutes sortes d'initiatives de communication, de support et de formation via l'AR.