Casey Neistat vole sous un gigantesque drone dans une vidéo de Noël

Casey Neistat fut l'un des 'vloggers' (blogueurs vidéo) les plus populaires au monde, jusqu'à ce qu'il interrompe cette activité le 19 novembre dernier. Après avoir envoyé quotidiennement pendant un an et demi des vidéos à YouTube, il en était arrivé à quasiment 6 millions d'abonnés, et l'envie lui est alors passée. Dans sa vidéo annonçant sa décision, il avait néanmoins encore promis de mettre quelques vidéos sur son canal, mais plus journellement.

Voici donc qu'il tient sa promesse avec une vidéo qu'il a conçue avec Samsung. Pour cette vidéo, un gigantesque drone a été fabriqué, sous lequel il a pris place avec son snowboard dans une région de ski en Finlande.

L'on y découvre toute la puissance du drone, lorsqu'il emmène vraiment Neistat et son snowboard dans les airs. Selon Neistat, la fabrication du drone a duré un an, du fait qu'un tel engin n'est pas encore commercialisé. Il est vrai que le 'quadcopter', comme on l'appelle, tient à peine dans un camion et dispose de pas moins de 16 rotors.

Dans la vidéo, qu'il a réalisée avec le co-YouTuber Jesse Wellens, l'on voit que le New Yorkais est remorqué à travers un paysage enneigé, qu'il vole littéralement dans les airs et passe des collines, alors que des skieurs sont en train de dévaler la pente.

Au début de 2016 déjà, Neistat avait créé le buzz en se déplaçant en snowboard dans New York pendant une tempête de neige.