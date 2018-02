Canon met au point un flash intelligent

Pour réaliser un portrait de qualité, les photographes utilisent en général un flash. Ce dernier doit être ajusté et orienté d'une certaine manière en vue d'obtenir un bon résultat. Un flash orienté directement sur le modèle génère en effet de 'nettes' zones d'ombre sur le visage, ce qui se traduit par une photo peu flatteuse. Voilà pourquoi le flash est généralement détourné du modèle et orienté vers un mur ou un plafond. La lumière émise par le flash s'y réfléchit, ce qui génère une lumière 'douce'. Il en résulte que le modèle est alors bien éclairé et que les affreuses taches d'ombre disparaissent.

Obtenir un résultat aussi parfait constitue souvent pour le photographe un processus de tâtonnement qui peut s'avérer plus ou moins long. Il faut en effet que l'angle de réflexion soit aussi précis que possible pour réaliser une photo de qualité. Canon entend à présent automatiser ce processus grâce à une AI qui effectue les calculs à la place du photographe.

En mode entièrement automatique, le flash scanne la distance le séparant du modèle et du plafond au moyen d'un laser et détermine ainsi le meilleur angle. Il y a aussi un mode semi-automatique, où le flash n'effectue aucun calcul, mais qui permet au photographe de stocker différentes positions dans la mémoire et de les appeler si nécessaire.

Canon insiste cependant sur le fait que ce flash n'est pas destiné aux photographes professionnels, mais plutôt aux gens qui apprécient de se livrer à de la photographie au flash, sans vraiment devoir approfondir le sujet. Le Speedlite-470EX-AI serait disponible à partir du mois d'avril et coûterait aux environs de 400 dollars.