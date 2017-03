CA Technologies engloutit Veracode

Veracode fournit une plate-forme 'cloud' pour les développeurs travaillant notamment selon la méthodologie 'devops' permettant de tester la sécurité des applications mobiles.

Veracode est installée à Boston sur la côté est des Etats-Unis et a déjà fait l'objet de quelque 80 millions de dollars de capitalisation. Une fois le rachat entériné, la technologie de Veracode sera combinée à la gamme existante de CA dans les domaines de la sécurité et du 'devops'. CA pourra ainsi offrir une meilleure gestion des identités et des accès, des outils 'devops' et des fonctions d'automatisation à la sécurisation des applications basée SaaS. Toujours plus d'applications 'devops' utilisent aujourd'hui ce qu'on appelle l'application security testing.

