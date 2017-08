C'est par un tweet qu'est né le hashtag, il y a dix ans

Rares sont les phénomènes internet à n'avoir aussi clairement qu'un seul inventeur que le hashtag. C'est le programmeur IT américain Chris Messina, qui introduisit en effet cette idée le 23 août 2007 au moyen d'un tweet. 'Que penseriez-vous d'#(grille) pour une utilisation de groupe?', écrivait-il.

Deux jours plus tard, il expliquait dans un message posté sur son blog pourquoi l'en-tête d'un tweet comportant un 'hash' était préférable à la subdivision Twitter en groupes (comme sur les forums internet d'antan). Twitter n'existait à l'époque que depuis un an et demi, et Messina, l'un de ses premiers utilisateurs, réfléchit à la manière d'y recourir pour communiquer plus efficacement. Il s'inspira alors du réseau de clavardage IRC, qui utilisait le préfixe '#' pour désigner les 'canaux' et collecter des informations sur un sujet spécifique.

En octobre de cette année-là, l'Américain Nate Ritter rédigea un tweet sur les feux de forêt en Californie. Messina, qui avait appris à connaître Nitter lors d'une conférence technologique, lui demanda s'il voulait utiliser un hashtag. Aussitôt dit aussi tôt fait: Ritter envoya plus de mille messages précédés de #sandiegofire. Voilà comment le mot-dièse est entré dans les moeurs.

125 millions de hashtags

Deux ans plus tard, Twitter simplifia l'utilisation de ce phénomène internet en y ajoutant des hyperliens, de sorte que les hashtags deviennent cliquables. Depuis 2010, les hashtags sont utilisés pour composer de mini-listes de sujets les plus populaires: les thèmes tendances, comme les événements d'actualité (#éclipsesolaire, #jesuischarlie, #totssombarcelona). Aujourd'hui, quelque 125 millions de hashtags seraient quotidiennement partagés, selon Twitter.

#Foodporn

Instagram a implémenté les hashtags en janvier 2011 pour simplifier la recherche sur le réseau photos. C'est ainsi que les photos de mets vont souvent de pair avec le hashtag #foodporn utilisé dans ce but 132 millions de fois déjà. En 2013, les hashtags ont aussi gagné Facebook, même si les mises à jour de statut n'y sont souvent pas publiques et uniquement visibles par le cercle d'amis.