C'est la fête chez HP: les imprimantes et PC sont de nouveau en croissance!

HP Inc présente des chiffres en hausse pour le troisième trimestre consécutif. Son chiffre d'affaires a crû de sept pour cent à 12,39 milliards de dollars par rapport à l'année dernière. Son bénéfice net a lui diminué d'1 million à 559 millions de dollars, soit 33 cents par action.

Une grande partie de ce chiffre d'affaires est issue des PC et imprimantes. HP Inc a vendu 7 pour cent d'ordinateurs portables en plus (4,49 milliards de dollars de chiffre d'affaires), 3 pour cent de postes de travail en plus (495 millions de dollars de chiffre d'affaires), 3 pour cent d'imprimantes professionnelles en plus (982 millions de dollars de chiffre d'affaires) et 4 pour cent d'imprimantes à la consommation en plus (604 millions de dollars de chiffre d'affaires). Ses ventes d'encres et d'ordinateurs de bureau ont cependant régressé.

Le CEO de HP, Dion Weisler, parle d'un "trimestre révolutionnaire." "C'est la première fois depuis 2010 que tant les systèmes personnels (PC, ndlr) que l'impression croissent durant un même trimestre", affirme-t-il.

Le marché des PC ne croît pas uniquement pour HP. En avril, nous écrivions encore qu'IDC avait observé une hausse d'1,6 pour cent dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) au cours des trois premiers mois de l'année. Une partie de cette progression s'explique par la carence de pièces survenue fin 2016, ce qui a provoqué partiellement le report d'achats. Mais avec une croissance de 7 pour cent, HP fait actuellement mieux que le marché.