BT va prendre en main l'infrastructure réseautique de Bridgestone Europe

La firme japonaise Bridgestone est l'un des plus importants fabricants de pneumatiques et de caoutchouc au monde. Son siège européen se trouve à Bruxelles. L'accord signé avec BT porte sur l'infrastructure de (et entre) 200 sites dans 20 pays EMEA, spécifiquement des magasins, usines et sites de test de l'entreprise.

BT fournira notamment son service IP Connect VPN et des services internet. La gamme One Cloud Cisco sera également implémentée pour assurer une communication basée sur le nuage, alors que BT gérera en outre le réseau fixe sans fil des bureaux et magasins.