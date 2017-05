Bruxelles va servir de base d'activité nord-européenne pour Oodrive

Cette dernière, qui occupe aujourd'hui déjà une vingtaine de personnes, sera chargée dans un premier temps de stimuler la croissance en Flandre et aux Pays-Bas. Ensuite, notre pays servira de base d'activité en Europe du Nord et en Scandinavie tout particulièrement.

L'organisation Belux est actuellement dirigée par Christophe Ophoff, qui devra d'abord rechercher cinq collaborateurs supplémentaires. Le personnel pourra même encore croître à terme en fonction des plans d'extension.

Cette extension est possible du fait que l'entreprise a désormais recueilli 65 millions d'euros de capital auprès notamment de Tikehau Capital, MI3 et NextStage. Des rachats au Benelux ou en Europe du Nord ne sont pas non plus exclus, même si l'entreprise n'a pas encore de projet concret en la matière.

Oodrive est une société d'origine française qui est active en Europe, au Brésil et en Asie, mais dont les produits sont proposés au niveau mondial. Elle est spécialisée en informatique dans le nuage et en gestion de données sensibles. En tout, elle occupe 350 personnes.