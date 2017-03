BP modernise ses RH avec Workday

BP entend au niveau mondial standardiser ses processus RH, afin d'en augmenter l'efficience, la vitesse et la consistance. Son choix s'est porté pour ce faire sur l'entreprise américaine Workday entièrement basée sur le nuage. De ce fournisseur, BP attend que sa solution accroisse l'implication du personnel. C'est ainsi que le géant pétrolier aspire désormais à un accès aisé à un environnement mobile, où les employés pourront trouver à tout moment les informations nécessaires pour remplir leurs tâches. Les dirigeants disposeront via le logiciel Workday de renseignements pertinents directs sur leur personnel dans le but de prendre des décisions à la fois meilleures et plus rapides. Le but est de supprimer aussi pas mal de charges administratives en matière de ressources humaines, afin de permettre à BP de se focaliser pleinement sur ses initiatives stratégiques.

BP opte plus précisément pour la solution de Human Capital Management (HCM) de Workday et pour le système de 'time tracking' (suivi du temps) qui viendront remplacer le système RH sur site hérité. La valeur du contrat n'a pas été communiquée, mais il s'agit en tout cas d'un accord de taille. BP est active dans plus de 70 pays et occupe 79.800 personnes. BP fournit à ses clients du carburant pour le transport et l'énergie, des huiles pour moteurs, mais aussi des produits pétrochimiques pour des articles d'utilisation courante comme les peintures, vêtements et emballages.