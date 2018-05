Boston Dynamics va lancer ses chiens-robots sur le marché

Cela fait 26 ans déjà que Boston Dynamics développe différents types de robot, mais à partir de l'année prochaine, la firme est bien décidée à en proposer un à la vente. Cette année déjà, 100 exemplaires du chien-robot SpotMini seront fabriqués, mais la production sera amplifiée en 2019, afin de le lancer sur le marché. Voilà ce qu'a annoncé le fondateur et CEO de Boston Dynamics, Marc Raibert, lors d'un événement robotique organisé par le site technologique TechCrunch.

Raibert n'a cependant pas précisé le prix du SpotMini: "Nous sommes déjà parvenus à réduire d'un facteur dix le coût de production de notre dernier prototype, et je pense que nous n'en resterons pas là. Les performances, la fiabilité et le coût sont des facteurs que nous voulons améliorer et qui doivent déterminer le succès du SpotMini."

Selon Boston Dynamics, le SpotMini est le robot le plus silencieux que l'entreprise a jamais produit. Il peut en outre fonctionner une heure et demie, avant de nécessiter une recharge. Des vidéos que la firme de robotique a présentées dans le monde et de la démonstration effectuée lors de l'événement robotique de TechCrunch, il apparaît que le SpotMini est capable de monter des marches, de franchir des obstacles et de naviguer par lui-même sans problème dans des endroits qu'il connaît déjà. La tête du chien-robot se double d'une sorte de bras préhensile qui peut aussi ouvrir les portes. Selon Raibert, cette fonction pourra être achetée en tant qu'option supplémentaire.

On ne sait toutefois pas quelles applications l'entreprise prévoit exactement pour le SpotMini. L'un des exemples concrets cités par Raibert - le SpotMini qui, en tant que robot de sécurité, recherche dans les escaliers d'un gratte-ciel des objets à risque - semblait plutôt tiré par les cheveux. Plus généralement, le CEO évoqua l'utilisation du SpotMini dans des environnements bureautiques, mais aussi à la maison.

Il y a treize ans déjà, Sony sortait le petit chien-robot de compagnie Aibo, sans grand succès. L'année dernière, l'entreprise japonaise en annonçait du reste une nouvelle version. Amazon plancherait elle aussi sur la mise au point de robots domestiques.