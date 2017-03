BookWidgets récompensée par Start it @kbc

Pour les jeunes entreprises, le pitching, à savoir la présentation d'une idée en vue de convaincre un parterre d'investisseurs, constitue un important élément et c'est précisément cette aptitude que l'accélérateur Start it @kbc entend récompenser avec son prix. Durant une Demo Day, quatorze startups, bénéficiant du support de coaches, ont ainsi eu l'opportunité de présenter leur pitch à un ensemble de chefs d'entreprise et d'investisseurs et ce, dans le plus pur style Silicon Valley. "Un premier contact s'avère souvent crucial pour un entrepreneur. Il est donc essentiel qu'il présente correctement son idée", explique Lode Uytterschaut, fondateur de Start it @kbc. "Un bon pitch vous force à être très clair dans vos propos et d'en arriver rapidement à l'essence même."

Le lauréat est Bart Buckinkx de BookWidgets, qui propose aux enseignants une manière de donner des cours interactifs sur tablettes. La récompense s'accompagne d'une somme de 5.000 euros. Quant au prix du public, il a été attribué à Jill Vanparys d'Ava & Trix, un pack de cours numériques permettant aux enfants d'aborder les sciences et la technique de manière innovante. Cette jeune entreprise a également reçu 5.000 euros.