BNP Paribas Fortis s'empare de Paysquare

Paysquare est ce qu'on appelle en jargon un 'acquirer' et permet en tant que tel sur des terminaux de paiement physiques ou via des modules de paiement en ligne d'accepter diverses cartes de paiement, y compris étrangères. L'entreprise est/était une filiale d'Equens, qui fut reprise par Worldline. Mais pour lutter contre les problèmes de concurrence, l'Europe voulait que les activités belges de PaySquare soient revendues.

Concrètement, BNP Paribas Fortis rachète pour un montant non révélé les contrats et les données de sept mille commerçants clients chez Paysquare. Les partenariats commerciaux et le personnel de vente déménageront également.

Le rachat sera activé dans les prochains mois. La banque le fera conjointement avec sa partenaire suisse SIX Payment Services.