BMW va tester des voitures autonomes de sa série 7 © .

BMW entend utiliser les résultats des tests pour mettre au point un nouveau modèle, l'iNext, qui devrait succéder à la série 7 en 2021.

L'entreprise allemande collabore avec les fabricants de puces Mobileye et Intel. L'israëlo-néerlandaise Mobileye produit les caméras qui scannent l'environnement de la voiture, alors qu'Intel fabrique les puces de traitement des données ainsi obtenues. Avant le salon CES, Intel a par ailleurs annoncé une prise de participation dans HERE, le service cartographique de Volkswagen, Daimler et BMW.

Uber et Volvo collaborent également sur des voitures autonomes et entrent ainsi en concurrence avec Waymo (Google) et Tesla. (ANP)