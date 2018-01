BlackBerry va détecter les failles dans les logiciels pour voitures

BlackBerry a annoncé la nouvelle dans un communiqué posté sur son blog d'actualités. L'entreprise prétend que son logiciel de sécurité aidera les constructeurs automobiles à exécuter de manière plus efficiente des scans des logiciels embarqués dans leurs voitures.

"Pour la première fois, les développeurs pourront, quasiment en temps réel, obtenir un aperçu complet et fiable de l'ensemble du codage de leurs logiciels embarqués dans les voitures. Sur base de la technologie de l'apprentissage profond (deep learning), Jarvis exposera les failles, ce qui permettra aux développeurs d'avoir toujours une longueur d'avance sur les personnes mal intentionnées", déclare le CEO de BlackBerry, John Chen.

Gain de temps

Actuellement, des tests de sécurité similaires sont effectués plusieurs semaines durant par une série de professionnels, mais chez BlackBerry, on prétend que Jarvis permettra aux constructeurs automobiles de gagner du temps. Un scan devrait fournir un résultat fiable au bout de sept minutes et au final, le logiciel partagera en ligne toutes les statistiques, recommandations et avertissements spécifiques avec le constructeur automobile.

Le programme de sécurité de BlackBerry est compatible tant avec les logiciels des voitures existantes qu'avec ceux des nouvelles voitures. L'entreprise annonce aussi que le nouveau software jouera un rôle important dans la sécurité des voitures autonomes et connectées. A terme, il devrait aussi être utilisé dans d'autres secteurs tels les soins de santé, le trafic aérien et la défense.