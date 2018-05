BKM double son chiffre d'affaires grâce à quatre rachats stratégiques

BKM située à Hasselt a développé une gamme de services autour de quatre piliers: communications unifiées et collaboration, solutions IT, solutions de documents et visuelles (dont impression) et connectivité. L'entreprise est partie du principe du 'one-stop-shop', par lequel elle sert d'interlocuteur centralisé auprès de ses clients et ce, pour divers services. Parmi ses références, citons des clients tels Veritas, Studio 100, Sarens et Belisol. En reprenant Attention IT (2008) et Businesscom (2010), BKM a ces dernières années déjà effectué deux rachats.

En 2016, l'entreprise a accéléré sa croissance en acquérant le spécialiste télécom et homologue Hexacom de Steenokkerzeel. Grâce à ce rachat, BKM est devenue un acteur réalisant 29 millions d'euros de chiffre d'affaires, occupant 170 personnes et disposant de pas moins de 16.000 clients. C'est plus précisément le nuage et la solution de connectivité d'Hexacom qui ont contribué de manière importante au concept du 'one-stop-shop'. Après l'acquisition d'Hexacom, le directeur de BKM, Bart Soetaers, se fixa comme objectif de devenir pour l'an 2020 une entreprise enregistrant un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros.

Stratégie de rachats

Grâce à quatre rachats stratégiques, BKM atteint donc le but qu'elle s'était fixé et ce, deux ans plus tôt que prévu. Les entreprises rachetées sont CC@PS (Westrozebeke, solutions de document et d'impression, 10 collaborateurs, 3,5 millions de chiffre d'affaires), Data Unit (Diegem et Lummen, services de réseau et de sécurité, 40 collaborateurs, 13,7 millions de chiffre d'affaires), Fonitel (Torhout, intégrateur de téléphonie et ICT, 15 collaborateurs, 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires) et VoXX ('cloud voice' via sept revendeurs). Ce qui est étonnant, c'est qu'en reprenant Data Unit, BKM est parvenue à détacher l'entreprise d'Engie Fabricom.

Suite à ces rachats, le chiffre d'affaires de BKM dépassera les 50 millions d'euros, dont un flux de rentrées fixe de 18 millions. Du coup, l'entreprise disposera aussi de pas mal de nouveaux bureaux. Outre ses filiales d'Hasselt, de Steenokkerzeel et de Gand, BKM sera, via Data Unit, présente aussi à Diegem et Lummen. Via CC@PS et Fonitel, elle prendra également un solide ancrage en Flandre Occidentale. BKM occupe à présent 230 personnes et est en Belgique le principal partenaire de Mitel, Unify, Sharp et Huawei. En tout, l'entreprise possède aujourd'hui plus de 20.000 clients. Et grâce au rachat de VoXX, BKM dispose désormais d'une licence d'opérateur.