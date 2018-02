Bientôt aussi des Stories sur Google Search

Google met au point une nouvelle manière de créer des stories (histoires) de manière optimisée pour les smartphones. Voilà ce qu'a annoncé l'entreprise technologique ce mardi matin lors de l'AMP Conf organisée à Amsterdam.

Tout utilisateur de Snapchat ou d'Instagram connaît entre-temps le concept 'story': une série de photos ou de vidéos avec, éventuellement, du texte qu'on met à disposition durant une période limitée. Ces stories sont généralement créées au sein de l'appli elle-même et sont par conséquent souvent encore assez simples. Avec 'AMP stories', Google entend proposer une nouvelle façon de générer des histoires en code HTML.

Le projet Accelerated Mobile Pages (AMP) de Google avait été lancé en 2015 déjà et avait comme objectif principal de permettre un chargement plus rapide de pages web via le smartphone. Avec 'AMP stories', Google veut faire pareil pour les pages combinant plusieurs types de média.

Pour lancer sa nouvelle plate-forme, l'entreprise technologique collabore notamment avec CNN, Vox Media et The Washington Post. A partir d'aujourd'hui, elles expérimenteront via 'AMP stories' de nouvelles manières interactives de raconter des histoires.

A terme, Google souhaite intégrer les stories à Google Search, d'abord sur les smartphones, mais ensuite aussi sur d'autres plates-formes. Entre-temps, cette nouvelle version de Google Search peut déjà être testée via g.co/ampstories. En saisissant l'un des partenaires d''AMP stories' comme mot-clé, différentes "visual stories" devraient apparaître parmi les résultats de recherche. Le système permettant de créer des stories est disponible aussi pour tout un chacun dès aujourd'hui. Pour toutes celles et tous ceux qui veulent expérimenter 'AMP stories', Google prévoit même une notice en ligne.

Rien n'a encore filtré à propos d'une date de lancement réelle d''AMP Stories'. Aussi longtemps que le système est encore en phase bêta, il n'y aura pas de publicités dans les stories. Quant à savoir si cela restera ainsi avec la version finale, rien n'est moins sûr pour l'instant.