Benny Moonen va diriger Devoteam Belgium

Devoteam est une entreprise française de consultance IT. Benny Moonen y était déjà COO depuis 2012, mais à présent, il y est promu à la fonction de directeur général. Moonen a débuté sa carrière comme architecte systèmes chez Siemens, avant de rejoindre Devoteam en 2007 en tant que product manager. Il a ensuite gravi les échelons dans l'entreprise pour devenir sales manager Telecom & Media, et ensuite assumer la fonction de COO.

"Mon prédécesseur Geert Stragier, Olivier Potmans - mon successeur au poste de directeur d'exploitation - et moi-même collaborons étroitement depuis des années déjà, ce qui est un gage de continuité pour nos clients et pour les plus de 300 collaborateurs de Devoteam Belgium", affirme Benny Moonen. "Geert Stragier demeurera du reste également actif en tant que regional director Belux."

Conjointement avec le reste de l'équipe directoriale, Moonen dévoile de nouveaux projets stratégiques qu'il entend mener à bien d'ici 2020: "Devoteam compte actuellement quasiment cinq mille collaborateurs. La croissance du chiffre d'affaires prévue de 555 millions d'euros en 2016 à 1 milliard en 2020 ira de pair avec de nouveaux investissements radicaux dans nos compétences numériques, dans des innovations orientées clients et dans des partenariats stratégiques."

Enfin, le nouveau PDG annonce encore des plans de rachat dans notre pays: "Nous travaillons en Belgique notamment pour de grandes entreprises et organisations telles BNP Paribas Fortis, Engie, Proximus, l'INAMI, Smals et Telenet. [...] Au moyen de rachats ciblés en Belgique, nous voulons nous renforcer dans nos domaines de base."