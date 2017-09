Planète Informatique rouvrira à terme ses portes sous l'appellation Ecologic, une marque déjà utilisée par BDE pour un point de vente situé à Genval.

BDE regroupe cinq sociétés occupant conjointement une quarantaine de personnes en charge de magasins IT et de services professionnels notamment. Le groupe dispose actuellement aussi de filiales à Bruxelles, Namur, La Louvière et Marcinelle. Ce rachat s'inscrit dans le projet de s'étendre davantage en Wallonie.