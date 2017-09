Base lance un abonnement GSM flexible

Les abonnements à 15, 25, 35 ou 45 euros continueront d'exister, mais alors que vous disposiez précédemment avec un abonnement à 25 euros de '3 giga-octets et 300 minutes', vous disposerez librement de '6 giga-octets ou 600 minutes'. Cela signifie que si vous consommez une fois 4,5 giga-octets, vous ne devrez pas subitement payer un supplément pour le giga-octet et demi restant, mais que vous pourrez le déduire des minutes d'appel.

Cela se traduit par les packs suivants: pour 15 euros, vous recevrez 3 Go ou 300 minutes. Pour 25 euros, vous bénéficierez de 6 Go ou 600 minutes. Pour 35 euros, ce seront 12 Go ou 1.200 minutes et pour 45 euros de 24 Go ou 2.400 minutes. Les SMS seront gratuits.

Tout abonné qui consommera au-delà de son pack, paiera bel et bien un supplément, le prix par minute ou par giga-octet dépendra de son plan tarifaire. Mais Base autorisera le report d'un mois des minutes ou des giga-octets inutilisés.

Orange Juste avant l'annonce faite par Base, Orange fit part d'une extension de ses volumes de données. Tout utilisateur d'un pack Love (mobile + internet fixe + TV) disposera désormais d'un volume de données double sur tous les abonnements GSM couplés. Il s'agira de 0,2 Go pour Colibri, de 3 Go pour Dauphin, de 6 Go pour Koala, de 10 Go pour Panthère et de 20 Go pour Aigle et Aigle Premium.