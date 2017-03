Base double son pack data jusqu'à la fin de l'année

Concrètement, il s'agit de quatre abonnements. Base 15 passera ainsi d'1,5 à 3 Go. Base 25 gonflera lui de 3 à 6 Go, Base 35 de 6 à 12 Go, et Base 45 de 12 à 24 Go. Rien ne changera toutefois pour l'abonnement meilleur marché Base 9.

Le volume de données supplémentaire sera accordé automatiquement aux nouveaux clients, alors que les clients existants devront eux-mêmes activer le supplément en ligne, via une boutique Base ou par le biais du service téléphonique à la clientèle et ce, avant le 30 juin. A partir de cette date, vous disposerez chaque mois de deux fois plus de données jusqu'à la fin de 2017.

Selon Base, le client a en février utilisé en moyenne 1,4 gigaoctet contre 900 mégaoctets l'année dernière. Quelque 73 pour cent des clients disposent d'un smartphone. D'après la filiale de Telenet, elle entend par cette action répondre à la consommation croissante de données de la part des clients. Mais comme il s'agit d'une action temporaire, cela peut paraître une astuce pour habituer les clients à consommer davantage de données et leur proposer ensuite un abonnement plus intéressant.