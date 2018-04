AXS Guard opte pour le modèle 'as-a-Service'

AXS Guard est une firme de sécurité internet, spécialisée dans les PME. Depuis qu'elle s'est séparée de Vasco Data Security mi-2017, elle vole de nouveau de ses propres ailes. A présent, elle adopte un nouveau cap.

C'est ainsi qu'elle annonce quelques mises à niveau matérielles, mais plus étonnamment encore, AXS Guard va proposer dorénavant ses services selon un modèle 'as-a-Service'. "Vu les évolutions constantes sur le plan technologique, il n'est pas toujours possible de faire le 'juste choix' en matière de protection numérique", déclare Dan Verbruggen, directeur Sales & Marketing, à ce propos dans un communiqué de presse. "Il se passe tellement de choses quotidiennement, alors que les entreprises changent aussi en permanence Cela nous a amené à penser que tant la flexibilité que l'évolutivité deviennent une nécessité pour les fournisseurs de produits de sécurité. C'est ce que nous entendons faire avec AXS Guard-as-a-Service." L'entreprise va aussi proposer directement cette gamme et ce modèle de service à ses partenaires et revendeurs, à l'exception des distributeurs.

AXS Guard appartient depuis 2017 de nouveau à Able S.A., l'entreprise de son fondateur Alex Ongena. Il l'avait vendue il y a dix ans à Vasco, tout en restant lui-même à bord. Il y a quelques mois, il a cependant effectué le trajet inverse et a donc racheté son entreprise.