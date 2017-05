AWS engage le 'père de Java'

Avec James Gosling, le service 'cloud' a recruté un grand nom du monde informatique. Ce Canadien a en effet conçu en 1990 la structure linguistique originale de Java et y basa le premier compilateur et la première machine virtuelle. Il était alors actif chez Sun Microsystems. Lorsque cette entreprise fut rachetée en 2009 par Oracle, il passa par Google et Liquid Robotics pour aboutir finalement chez Boeing Defense.

A présent, Gosling, qui a eu 62 ans la semaine dernière, annonce sur Facebook avoir trouvé un nouvel emploi chez AWS. Cette information a du reste été confirmée par Amazon Web Services même, mais le service 'cloud' ne souhaite pas donner de détails à propos du projet sur lequel le Canadien travaillera.