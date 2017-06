Avit ouvre une filiale en Belgique

L'entreprise cible spécifiquement les secteurs de l'industrie, de la vente au détail, des hôtels, des soins de santé, de l'enseignement, de l'offshore et du domaine maritime. En outre, Avit propose aussi des solutions sur mesure. La filiale opérera au départ d'Anvers et sera dirigée par Thuur Tonnaer.

Avit dessert un nombre croissant de multinationales et offre un support complet tant en Europe qu'au Moyen-Orient et qu'en Afrique (EMEA). L'entreprise fait appel à des équipes à vocation internationale, complétées par des partenariats locaux stratégiques. En plus des activités qu'Avit a lancées en Afrique, il y a quatre ans, à partir de Luanda (Angola), l'ouverture d'une filiale en Belgique représente la prochaine étape sur le marché international. Avit s'est fixé comme but d'ouvrir de nouvelles filiales en des endroits stratégiques dans la zone EMEA.

Solutions IT 'as a service' standardisées

Ronald Kraanen, directeur général d'Avit: "Notre modèle commercial est basé sur des solutions IT 'as a service' standardisées reposant sur des technologies combinées de partenaires stratégiques tels Cisco, Microsoft, Netapp, VMware et Citrix. Il s'agit de solutions faciles à déployer, et notre modèle se prête donc à merveille à l'internationalisation. Nous avons démarré de la sorte en Afrique, il y a quatre ans, et nous envisageons à présent des opportunités d'extension en Belgique. Avit propose un grand nombre de solutions IT 'as a service' dans le giron de son partenariat stratégique Cisco Gold."

"D'entretiens que nous avons eus avec Cisco notamment, il est apparu qu'il y a en Belgique de la place pour un partenaire spécialisé dans l'ensemble de la gamme IT et dans les nouvelles architectures de Cisco, spécifiquement pour la partie supérieure du marché intermédiaire, à savoir les organisations occupant de 200 à 5.000 personnes. Grâce à notre collaboration avec Cisco et à la connexion facile avec nos activités actuelles, nous pourrons démarrer rapidement et permettre aux clients belges d'être supportés par nos spécialistes et ce, de manière stratégique et opérationnelle directe", ajoute Kraanen.

Sous la direction de Thuur Tonnaer

La filiale belge sera dirigée par Thuur Tonnaer, ex-managing director Benelux & Nordics et general manager Comstor EMEA: "De par mes fonctions précédentes, je connais très bien le marché IT belge, surtout le canal de vente. J'ai à présent la possibilité d'élargir mon horizon en apprenant à connaître aussi les utilisateurs finaux, en m'appuyant sur une gamme IT très large et axée sur l'avenir. Avit a l'intention de pénétrer graduellement sur le marché belge et d'y lancer de nouvelle technologies en sa qualité d'acteur très expérimenté. En concertation avec Cisco, nous ciblerons dans un premier temps les segments au sein du secteur public et de l'industrie."