Avaya s'empare de Spoken Communications

Une solution de Spoken Communications est également capable d'analyser des conversations en direct. Ce rachat a pour but de stimuler la croissance des activités 'cloud' de l'entreprise, selon Avaya. De plus, les clients bénéficieront ainsi de la connaissance des données massives (big data), de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle (AI).

En 2017, les deux entreprises avaient déjà conclu un partenariat dans le but d'aider Avaya à automatiser davantage les processus des centres d'appels.

Dès que le rachat sera entériné, Mercy Rowe, responsable du nuage chez Avaya, dirigera les équipes 'cloud' des deux fournisseurs.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.