Au diable le lecteur eID! Il est désormais possible de se connecter aux applications gouvernementales avec l'appli Itsme

Itsme avait été lancée l'année dernière par un groupe de sept entreprises des secteurs bancaire et télécom (Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC/KBC, ING, Orange Belgium, Proximus et Telenet). Le gouvernement s'y était associé.

Initialement, l'objectif était de rendre possible la connexion aux services gouvernementaux dès le lancement d'Itsme en mai dernier, mais cette date-butoir n'a pu être respectée. Le rédacteur en chef de Data News, Kristof Van der Stadt, n'hésita pas alors à parler 'd'une occasion manquée'.

A présent voici que l'offre existante des 'clés numériques', qui donnent accès aux divers services publics en ligne, est étoffée au moyen de l'appli Itsme. Quiconque souhaite consulter sa pension, sa carrière professionnelle ou sa déclaration d'impôts, n'a donc désormais plus forcément besoin d'un lecteur eID. L'appli vous donne accès à tous les services publics en ligne et ce, tant au niveau fédéral, régional que communal, apprend-on.

"Avec le lancement de cette nouvelle possibilité d'identification gratuite, nous voulons abaisser encore le seuil d'utilisation des applications publiques en ligne", déclare Alexander De Croo, ministre en charge de l'agenda numérique. "Grâce à Itsme, le citoyen a désormais où et quand il le désire accès à toutes sortes d'applications publiques. Cette importante étape s'inscrit dans notre aspiration à moderniser et à numériser nos services pour les citoyens et les entreprises."

Comment?

Dès que l'appli est installée, l'identité de l'utilisateur doit être contrôlée. Pour cette première et unique étape, l'utilisateur est tenu de vérifier son identité en ligne et de la relier à son smartphone. Cela peut se faire de deux façons: via l'une des banques partenaire d'Itsme au moyen du digipass et de la carte de banque ou via le guichet en ligne d'Itsme au moyen de la carte d'identité électronique (eID).

A partir de là, l'utilisateur peut se connecter à chaque site web ou application supportée par Itsme, en ouvrant l'appli sur son smartphone et en confirmant son code personnel ou son empreinte digitale.

Sécurité

"La sécurité de l'identité de l'utilisateur est pour nous une top-priorité", affirme Ben Smeets, directeur général de la transformation numérique. "Avec cette nouvelle solution, nous offrons au citoyen toutes les garanties de sécurité requises lors de l'utilisation des applications numériques des services publics. Nous combinons la facilité d'emploi avec la fiabilité et la sécurité de notre carte d'identité."

En 2017, l'on s'est connecté à 42,7 millions de reprises au système d'authentification fédéral, ce qui représente une hausse de 28,6 pour cent par rapport à 2016. Le lancement du nouveau site 'MyPension' y est pour beaucoup évidemment. La clé numérique la plus utilisée est encore et toujours de loin l'eID, qui représente aujourd'hui 72,2 pour cent de toutes les authentifications.

L'appli Itsme a été activée plus de 125.000 fois. A présent qu'on peut aussi l'utiliser comme outil d'authentification pour accéder aux applications gouvernementales, ce nombre va probablement grimper en flèche.