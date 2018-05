Au bout de trois semaines, Trump veut réhabiliter ZTE, qu'il avait pourtant bannie

ZTE, l'un des principaux producteurs de smartphones et d'équipement réseau au monde, avait été notifiée fin avril par les Etats-Unis qu'elle ne pourrait plus commercer avec des firmes américaines et ce, pendant sept ans. Elle était ainsi sanctionnée pour avoir revendu à l'Iran de la technologie et des produits américains.

Ces sanctions impactent fortement ZTE, qui est entre autres dépendante des fabricants de puces Qualcomm et Intel, mais aussi d'Alphabet, la société à l'initiative d'Android.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!

Dans deux tweets étonnants, le président américain Donald Trump révèle à présent qu'il prépare une solution conjointement avec la Chine, en vue de remettre ZTE en selle, mais aussi que des négociations de ce genre se terminaient dans le passé trop souvent en faveur de la Chine.

La Maison Blanche confirme à l'agence Reuters que les Etats-Unis ont pris contact avec la Chine à propos des sanctions infligées à ZTE. Le ministre américain du commerce Wilbur Ross examinerait l'affaire de près.

China and the United States are working well together on trade, but past negotiations have been so one sided in favor of China, for so many years, that it is hard for them to make a deal that benefits both countries. But be cool, it will all work out!