Atos et Google pénètrent ensemble sur le marché professionnel

La collaboration vise explicitement les clients professionnels. Dans ce cadre, le nuage Canopy Orchestrated Hybrid sera désormais étendu à la plate-forme Google Cloud. Google Cloud devient aussi le partenaire privilégié d'Atos. Celle-ci pourra combiner sa propre technologie aux capacités de sécurité de Google.

En outre, Atos misera sur l'apprentissage machine pour compléter les 'machine learning API' de Google Cloud. Le duo entend ainsi développer des solutions industrielles spécifiques pour différents secteurs.

Enfin, la collaboration portera aussi sur le poste de travail numérique, pour lequel Atos misera davantage sur la G Suite, la suite bureautique de Google dans le nuage et ce, pour les clients professionnels. Enfin, l'entreprise IT française ouvrira trois centres R&D en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, qui se focaliseront tout spécialement sur l'apprentissage machine et sur l'AI et qui collaboreront avec les spécialistes de Google.