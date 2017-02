Asus va vendre des smartphones en Belgique

Dans notre pays, Asus est un acteur connu sur le marché des ordinateurs portables et des tablettes et est entre autres l'entreprise à l'initiative du PC Eee. Mais en Asie notamment, la firme écoule aussi des smartphones. C'est à présent ce qu'elle veut faire en Europe également.

Concrètement, Asus introduira trois types d'appareil: le ZenFone Go (149 euros), le ZenFone 3 Max (199 ou 249 euros selon la version) et le ZenFone 3 (349, 379 et 399 euros selon la version). Le modèle le plus abordable disposera d'un processeur Snapdragon 410 cadencé à 1 GHz, de 2 giga-octets de RAM, d'une capacité de stockage de 16 giga-octets, d'un écran de 5 pouces et d'un accu de 2.600 mAh.

Le ZenFone 3 Max se déclinera en deux versions, dont la principale propriété sera que l'une intégrera une batterie de 4.130 mAh (199 euros) et l'autre un accu de 4.100 mAh (249 euros). Et cette capacité extra-large se caractérisera par ce qu'on appelle le 'reverse charging'. En d'autres termes, ces batteries offriront non seulement une très grande autonomie, mais elles pourront aussi servir à recharger d'autres smartphones.

Les deux modèles offriront 3 Go de RAM, 32 Go de capacité de stockage, un connecteur dual micro SIM/micro-SD. La version à 199 euros disposera d'une puce MediaTek (MT6737) et d'un écran de 5,2 pouces, alors que celle à 249 euros intégrera un processeur octa-coeur Snapdragon 505 MSM8937 (1,4 Hz).

Enfin, le ZenFone 3 sera équipé d'un processeur octa-coeur Snapdragon 625 (2 GHz). Il se déclinera en versions proposées à 349, 379 et 399 euros. Pour la différence de prix, vous bénéficierez de 3 ou 4 giga-octets de RAM, 32 ou 64 giga-octets de capacité de stockage. Les deux modèles les plus économiques disposeront d'un écran de 5,2 pouces, alors que le modèle le plus cher offrira un écran de 5,5 pouces. Ils intégreront tous trois un accu de 2.650 mAh.

Mieux vaut tard que jamais, mais quand même...

Ce n'est pas un hasard si le lancement européen d'Asus aura lieu quelques jours avant le Mobile World Congress, dont Data News vous proposera des comptes-rendus détaillés ces prochains jours. Mais nous nous posons quand même la question de savoir si Asus a encore une chance de s'imposer sur le marché belge à présent que trois-quarts environ de la population disposent aujourd'hui déjà d'un smartphone.

Cela signifie en effet que le marché n'offre plus guère d'opportunité de forte croissance et que beaucoup de consommateurs y ont déjà trouvé leur marque favorite. Mais le fait est qu'Asus cible en partie un segment de niche avec une batterie extra-longue durée, capable aussi de recharge d'autres smartphones.