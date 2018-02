Asus met la barre haut avec le Zenfone 5

Jerry Shen, le CEO d'Asus, l'appelle: "Notre Zenfone le plus intelligent." La marque, surtout connue chez nous avec ses ordinateurs portables, joue depuis quelques années déjà la carte de l'appareil photo, et il n'en va pas autrement avec la nouvelle série. Commençons donc par le chiffre les plus étonnant: le Zenfone 5 Lite dispose de quatre appareils photo. Vous lisez bien: quatre. Deux en façade et deux à l'arrière. Ces appareils doivent collaborer deux par deux et réaliser de meilleures photos grâce à l'AI et à l'analyse de données. "Nous avons constaté que les gens utilisent aussi souvent l'appareil photo frontal que celui à l'arrière, qui est pourtant traditionnellement le principal", déclare Daniela Idi d'Asus.

5 Lite et 5

La série se compose de trois modèles, dont le 5 Lite est l'option 'lifestyle'. Autrement dit, ce dernier dispose de bons appareils photo, mais son équipement sous le capot moteur est un peu moindre. Cela se traduit à l'avant par un appareil photo principal de 20 MP Sony IMX376 à diaphragme f2.0 et technologie 'selfiemaster', plus un autre grand angle à 120°. A l'arrière, on trouve encore un appareil photo de 16 MP à diaphragme f2.2, plus également un autre grand angle à 120°.

Le 5Lite est de type 'dual sim' et est équipé d'un écran full HD+ de 6 pouces, d'une puce Qualcomm Snapdragon 630 et d'une batterie de 3.300 mAh qui devrait tenir le coup quelques jours durant (jusqu'à 24 jours en standby). Le système d'exploitation est Android Oreo.

Le 5 est l'appareil 'normal'. Il propose deux appareils photo à l'arrière (dont un de 12 MP grand angle à 120° comme backup) et à l'avant un modèle à selfies de 8 MP à diaphragme f2.0. Asus a décidé d'intégrer l'AI à quasiment tous les étages. L'appareil photo est donc équipé de 16 présélections. Il détecte ce que vous voulez photographier et adapte par exemple les couleurs aux paysages enneigés, portraits, espaces verts, plans d'eau,...

Le 5 est également de type 'dual sim' et propose un écran Full HD+ de 6,2 pouces, une puce 636 Snapdragon, 6 Go de RAM, et 64 Go de capacité de stockage interne. La batterie est la même que celle du Lite, mais elle offre en plus l''AI charging', ce qui signifie que l'appareil tient à jour l'heure à laquelle vous allez coucher. L'AI maintient la batterie toute la nuit à quelque 80 pour cent de sa capacité et recharge les 20 derniers pour cent quelques minutes avant que vous ne vous leviez, afin que l'accu puisse tenir le coup plus longtemps. On trouve aussi la fonction 'AI ringtone': le volume de la sonnerie change automatiquement en analysant l'environnement. Le volume augmente donc dans un environnement bruyant et diminue dans un environnement plus calme.

Le produit-phare

La nouvelle version haut de gamme de la série 5 est le 5Z. Ce dernier possède tout ce qu'a le 5, avec en plus une puce Snapdragon 845 à 'AI Boost'. Cette dernière est en principe une fonction 'overclock' (sur-cadencement) pour votre appareil mobile, ce qui fait que son CPU fonctionne quelque peu plus vite. Cette fonction peut être désactivée. Le 5Z intègre 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go d'espace de stockage interne, ce qui, admettons- le, n'est pas mal du tout.

Asus aime se comparer, surtout avec son téléphone premium, au 'fruit phone' et aux 'Coréens'. L'appareil ressemble aussi très fort à un iPhone devant lequel il ne doit pas céder de terrain au niveau des spécifications. Pour terminer correctement le tout, relevons la présence d'émoticônes animés.

L'Asus 5 Lite sortira en mars, le 5 en avril et le 5Z en juin. Asus ne révèle pour l'instant que le prix du 5Z. Ce prix démarrera à 479 euros, probablement pour la version à 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. C'est là un montant encore et toujours tout à fait correct pour un appareil de ce type.