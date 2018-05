Asus lance ZenFone 5 sur le marché belge

Le ZenFone 5 fut l'un des appareils les plus étonnants présentés en février dernier à MWC, puisque cet appareil est équipé d'un matériel particulièrement solide pour un prix conseillé de 399 euros.

Le smartphone a de la prestance avec sa coque fine et son grand écran tactile de 6,2 pouces avec encoche ('notch'). Asus offre ici un '90% screen-to-body ratio', ce qui signifie surtout que les bords de l'écran sont très ténus, afin que l'ensemble de l'appareil ne paraisse guère plus grand que son écran.

Ce qui frappe, c'est que le téléphone propose trois appareils photo, à savoir un pour les selfies en façade et deux à l'arrière, dont un de 12 MP grand angle (120°) servant de backup. Tout comme ses plus grands concurrents, tels l'Huawei P20, le ZenFone 5 intègre une AI permettant non seulement de faire collaborer les deux appareils photo pour obtenir de meilleures prises de vue, mais aussi de faire en sorte que les capteurs ajustent automatiquement la température des couleurs à la luminosité ambiante. Le smartphone mise d'ailleurs sur des photos plus nettes à faible luminosité grâce à un objectif à diaphragme f/1,8 sur 'l'appareil photo principal' et à un mode vidéo pour les prises de vue nocturnes.

Le ZenFone 5 incorpore une puissante puce octa-coeur Qualcomm Snapdragon 636 et 6 Go de RAM. Rayon performances, le fabricant recourt à l'AI avec, par exemple, un AI Boost destiné à optimaliser les prestations pour les jeux et les travaux lourds. La batterie de 3.300 mAh offre pour sa part l''AI charging', ce qui signifie que l'appareil retient vos heures de coucher et de lever. L'AI garde toute la nuit la batterie à plus ou moins 80 pour cent de sa puissance et ne complète les 20 pour cent manquants que quelques minutes avant l'heure à laquelle vous vous réveillez normalement. Ce processus permet à la batterie de tenir le coup plus longtemps.

Enfin, l'appareil permet aussi l'utilisation d'une double carte SIM ou d'une carte SIM et d'une carte SD. A noter aussi la présence d'émoticônes animés, car Asus ne veut pas s'en laisser compter par ses concurrents. Le modèle est à présent disponible dans votre boutique (en ligne).