Asus lance des ZenBook compacts sans bord

La série des nouveaux ZenBook, portant les numéros 13, 14 et 15, sont, aux dires d'Asus, les ordinateurs portables les plus petits au monde, du fait qu'ils se caractérisent par un écran 'NanoEdge' sans cadre. Cet écran présente en effet à ses quatre côtés un bord particulièrement fin et offre un 'screen-to-body ratio' de 95 pour cent, lequel est en effet l'un des plus élevés, à notre connaissance.

L'expression 'screen-to-body ratio' (rapport écran-boîtier) est surtout connue dans le monde des smartphones et signifie qu'il y a nettement moins de 'garnissage' autour de l'écran et que les bords sont donc plus fins, ce qui se traduit par un appareil plus compact. Asus parvient toutefois à intégrer la caméra dans ce bord ultra-mince, alors qu'elle avait été incorporée dans le clavier chez l'Huawei MateBook X Pro, la dernière fois que nous avions entendu parler d'un 'screen-to-body ratio' pour un ordinateur portable. Il n'empêche que dans les ZenBook 13 et 14, il y a encore de l'espace pour un pavé tactile sous la forme d'un 'NumberPad' servant aussi de clavier chiffré.

Il en résulte un ordinateur portable étonnamment petit et léger. Le modèle à écran de 14 pouces semble par exemple plus petit que le modèle de 13 pouces de la génération précédente. La seule question que nous nous posons en l'absence de bord, c'est de savoir si tout cela s'avère bien solide dans la pratique. Surtout aussi du fait que les Zenbook sont particulièrement minces. Ils pèsent un peu plus d'un kilo (jusqu'à 1,7 kg pour le modèle de 15 pouces).

Outre les appareils compacts Zenbook 13/14/15, Asus présente aussi un modèle destiné aux professionnels créatifs, le ZenBook Pro 14. Cet appareil devrait fournir des performances assez élevées et intègrer la technologie 'ScreenPad', un pavé tactile intelligent sur lequel il est possible de dessiner par exemple.

Citons enfin encore les Zenbook Flip 13 et 15, qui devraient être les ordinateurs portables convertibles les plus compacts au monde. Ces notebooks sont équipés d'un écran rabattable, afin que l'appareil puisse servir de tablette.