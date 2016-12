Artilium s'empare d'Ello Mobile

La brugeoise Artilium est spécialisée dans les plates-formes et services télécoms (mobiles). Il y a quelques années déjà, elle avait repris United Telecom, le fournisseur de services télécoms fixes et mobiles belge. C'est via cette filiale qu'Ello Mobile est à présent rachetée. Le montant de la reprise est de 300.000 euros et sera acquitté par une nouvelle émission d'actions.

"En rachetant Ello Mobile et sa clientèle, nous ajoutons à notre gamme une précieuse marque, qui ne peut être comparée avec les grandes marques mobiles", déclare Bart Weijermans, CEO d'Artilium, dans un communiqué de presse. Ello Mobile est un MVNO (un opérateur télécom qui utilise le réseau d'un autre opérateur) se focalisant sur le social. C'est ainsi que tout le bénéfice engrangé par l'opérateur est destiné à des oeuvres charitables. Depuis qu'elle existe, l'entreprise Ello Mobile a ainsi déjà investi un million d'euros environ dans ce genre d'oeuvres. United Telecom a déjà promis qu'elle offrira annuellement 50.000 euros au minimum dans des associations de bienfaisance au cours des trois premières années suivant le rachat.