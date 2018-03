Arrestation du chef d'un cyber-gang spécialisé dans les attaques de banques

Le gang était actif depuis 2013 et se serait infiltré dans plus de cent banques. Sa méthode consistait à envoyer des mails d'hameçonnage ('phishing') à des employés spécifiques des banques en question. Une fois ouverts, ces courriels répandaient du malware sur le réseau de la banque. A partir de là, la bande effectuait des virements ou programmaient des distributeurs automatiques de billets en vue de libérer de grandes quantités de cash à des moments déterminés. Des bases de données auraient aussi été adaptées, afin de gonfler le montant de certains comptes. Ces comptes étaient ensuite pillés par le biais de distributeurs de billets.

Selon Europol, le chef du gang a à présent été arrêté. "L'arrestation de la figure de proue de ce groupe criminel montre bien que les cyber-malfaiteurs ne peuvent plus se dissimuler derrière le concept de l'anonymat international", explique Steven Wilson, directeur du Cyber-Crime Centre (EC3) d'Europol, dans un communiqué de presse. Entre-temps, un deuxième membre de la même bande aurait été intercepté par la police ukrainienne.

Le cyber-gang exploitait trois types de maliciel pour s'introduire dans les réseaux bancaires, puis y rester cachés. L'argent sur lequel il a mis la main, a été blanchi au moyen de crypto-monnaies et de cartes de paiement et aurait été principalement utilisé dans des biens de luxe, dont des maisons et des voitures.

Pour cette action policière, Europol a collaboré avec le FBI américain et plusieurs firmes de sécurité et services de police en Espagne, en Roumanie, en Biélorussie et à Taïwan.