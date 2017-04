ARHS Digital forme à présent une entité propre

ARHS Digital a été créée début mars sous la forme d'une entité légale à part entière au sein du Groupe ARHS. L'entreprise d'origine luxembourgeoise ARHS se compose de huit entités individuelles regroupant entre autres des équipes de développeurs belge, grecque et luxembourgeoise, ainsi qu'une consulting unit. La digital unit faisait précédemment partie d'ARHS Development Belgium.

Le fournisseur de services est spécialisé dans ce qu'on appelle la méthodologie agile et travaille pour de grandes sociétés dans les domaines des télécommunications, des soins de santé, de la pharmacie et des finances notamment sur des projets tels la transformation numérique, le développement web et la business intelligence.

La nouvelle entité sera dirigée par Gunter Roobaert, qui est à la tête de la business unit depuis 2012. Avant cela, il fut entre autres directeur de Teradata Belux.