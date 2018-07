Aquafin gère ses incidents avec Infoland

Dans le cadre d'un contrat sur plusieurs années, Aquafin va déployer le module logiciel 'Melden & Analyseren' de l'éditeur de logiciels Infoland pour assurer l'enregistrement et le suivi des anomalies et des notifications en général. Ce logiciel de gestion d'incidents permet de définir des formulaires et des flux de travail afin d'assurer un meilleur traitement des notifications. "La grande flexibilité des formulaires et des flux de travail ne constitue que l'un des raisons pour lesquelles nous avons finalement opté pour Infoland", explique Nadine Bogaerts, project manager Amélioration continue chez Aquafin. La collaboration entre les deux parties lors de la conception du logiciel ainsi que le modèle de licences avantageux constituent d'autres facteurs mis en avant par Bogaerts. A terme, 1.100 utilisateurs travailleront avec ce logiciel.

Infoland est une société néerlandaise qui développe des logiciels spécialisés en gestion d'incidents, mais aussi en gestion de documents et de processus, en gestion de risque, en audit management et en e-learning. L'entreprise existe depuis 20 ans environ et compterait selon ses dires plus d'un quart de million d'utilisateurs tant en Belgique qu'aux Pays-Bas. Ainsi, 67% des hôpitaux flamands utiliseraient leur logiciel, aux dires d'Infoland qui dispose en Belgique d'un siège à Mol.