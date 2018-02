Après les chiens-robots, place aux micro-robots

Après la vidéo assez spartiate publiée par Boston Dynamics plus tôt cette semaine à propos de son chien-robot, voici que Purdue University, une entreprise américaine d'Indiana, sort elle aussi une vidéo consacrée cette fois aux micro-robots ('MicroTUMS'). Ces mini-appareils font 400 x 800 microns de grandeur, ont plus ou moins la taille d'un grain de sable et se déplacent en effectuant des cumulets.

Les micro-robots seraient capables de se déplacer sur différents terrains, et les chercheurs espèrent à l'avenir pouvoir les utiliser dans le corps humain par injection ou absorption et ce, afin d'amener certains médicaments en des endroits très spécifiques.