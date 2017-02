Après Instagram, voici que Whatsapp va aussi prendre des airs de Snapchat

Facebook, propriétaire de Whatsapp, aura ainsi 'piqué' ce genre de fonctions chez Snapchat pour en faire profiter ses trois entreprises sociales. Précédemment déjà, c'est Instagram qui avait en effet accueilli l'ajout 'Instagram Stories', une copie littérale - puisque cette même fonction s'appelle aussi Stories chez Snapchat - alors qu'en janvier, on apprenait que Facebook avait commencé également à tester 'Stories' en Irlande.

Chez Whatsapp, le... vol est quelque peu moins direct, puisque la fonction s'appellera 'Status' dans le service de chat. Les utilisateurs pourront partager des photos, vidéos, textes, gifs et émoticônes qui disparaîtront au bout de 24 heures. La fonction sera déployée dans le courant de cette semaine.

L'idée des photos et vidéos disparaissant après 24 heures était née en son temps dans l'esprit du CEO de Snapchat, Evan Spiegel. Depuis le travail de fauche pratiqué par Mark Zuckerberg, Spiegel est par conséquent toujours plus souvent appelé sur un ton badin le 'head of product' de Facebook.

La seule grande différence visible avec les autres applis, c'est que Whatsapp recourt au cryptage bout à bout. Il en résulte que tout ce que vous envoyez, est bien protégé des regards indiscrets.