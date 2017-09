Approche pratique du casque de réalité mixte d'Acer

Lorsque Terry Myerson de Microsoft évoqua lors de son discours thématique au salon IFA la réalité mixte sur Windows 10 (une combinaison de réalité augmentée et de réalité virtuelle), il se référa dans la foulée aux casques que Dell, Lenovo et Acer sortiront dès cet automne. Le prix de base de celui d'Acer serait de 299 dollars, selon Myerson, ce qui incita Data News à se demander si pour un tel montant, on aura bien à faire avec un casque VR/AR/MR de qualité ou à un méli-mélo constitué à l'emporte-pièce.

Ultérieurement lors de l'IFA, nous avons pu tester l'appareil sur le stand d'Acer. De quoi avons-nous disposé? D'un casque à écran LCD d'une résolution de 2.880x1.440 (1.440x1.440 par oeil) connecté par HDMI 2.0 et un câble USB 3.0 de quatre mètres de long pour bénéficier d'une liberté de mouvement suffisante. L'appareil pèse 440 grammes, ce qui est sensiblement plus léger que l'Occulus Rift ou le HTC Vive.

Tout comme le Vive, les lunettes d'Acer seront fournies en option avec deux contrôleurs qui ressemblent du reste étrangement à ceux du Vive: une poignée allongée recouverte d'un cercle (permettant au casque d'identifier la position), plusieurs boutons et une touche 'retour à Windows'. La principale différence réside dans le fait que le contrôleur d'Acer dispose aussi d'un joystick.

Sur le plan du confort, nous observons que le casque d'Acer est léger et donc confortable. Le serre-tête peut être ajusté au moyen d'une roulette qu'on retrouve aussi sur l'Hololens. A l'avant, il y a deux caméras qui scannent l'environnement, alors que le câble de connexion passe, tout comme avec le Vive et le Rift, par l'arrière de la tête de l'utilisateur.

Tout en jouant, on constate aussi qu'Acer et Microsoft se sont intéressées au Vive. Nous avons joué à Ghostbusters sans pouvoir nous-mêmes faire un pas. Il fallait à chaque fois téléporter pour bouger. Mais ce qui nous parut plus important que le déroulement du jeu proprement dit, c'est que le casque de réalité mixte réagissait de manière fluide à nos mouvements et, lors d'une session de test d'un quart d'heure, il ne nous sembla jamais pesant ou irritant.

Plus cher qu'imaginé

Sur base de notre approche pratique, il nous faut conclure qu'Acer a pour 299 dollars conçu un sérieux concurrent pour les deux pionniers sur le marché. Le hic, c'est que cette remarque n'est pas tout à fait correcte. En effet, personne sur le stand d'Acer n'a pu nous donner le prix de vente exact de l'appareil. Nous avons quand même appris que le casque avec ses deux contrôleurs coûterait probablement aux environs de 450-500 euros. Si c'est vrai, il n'y a donc pas que sur les caractéristiques qu'il ressemble au HTC Vive, mais il s'en rapprocherait aussi au niveau du prix.

Quoi qu'il en soit, Acer proposera son casque dès que Microsoft déploiera la Fall Creators Update pour Windows 10 à partir du 17 octobre.